Труханов принял присягу городского главы Одессы

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня для признания полномочий Труханова состоялась внеочередная сессия Одесского городского совета. На заседании зарегистрировалось 86 из 120 депутатов.

Председатель Одесской городской избирательной комиссии Александр Ахмеров заявил, что согласно постановлению комиссии №87 от 27 мая Труханов признан мэром.

Затем Труханов зачитал присягу: «Я, Одесский городской голова Труханов Геннадий Леонидович, осознавая свою высокую ответственность, торжественно присягаю: верно служить громаде и народу Украины, беспрекословно придерживаться Конституции Украины и Законов Украины, способствовать претворению их в жизнь, охранять права свободы и законные интересы граждан. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности».

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Одесской городской избирательной комиссии, по итогам голосования на внеочередных выборах 25 мая Одесским городским головой избран Труханов 1965 года рождения, член Партии регионов, депутат Верховной Рады, за которого подано 146,022 тыс. голоса избирателей - 43,49% принявших участие в голосовании (20,3% внесенных в списки избирателей).

За Эдуарда Гурвица, по данным комиссии, проголосовали 107,526 человек — 32,02% (14,9% всех избирателей Одессы).

26 мая секретарь Одесского городского совета, и. о. мэра Одессы Олег Брындак созвал на 27 мая внеочередную сессию горсовета для признания полномочий городского головы.