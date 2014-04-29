И. о. мэра Одессы снова отменил сессию горсовета

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью горсовета, заседание отменено по рекомендации согласительного совета, основанной на информации руководителей депутатских фракций и групп о количестве депутатов, которые смогут принять участие в пленарном заседании сессии 30 апреля.

«Заседание перенесено с 30 апреля на другую дату. Дата проведения сессии будет дополнительно определена по согласованию с руководителями депутатских фракций и групп», - сообщили в департаменте.Читайте такжеВ Одессе горизбирком зарегистрировал 6 кандидатов в мэры города

Как сообщал УНИАН, 4 апреля внеочередная сессия Одесского городского совета не состоялась из-за отсутствия кворума - в сессионный зал зашли около 50 депутатов, но зарегистрировались только 9 (всего в горсовете 120 депутатов). Как заявил журналистам депутат горсовета Александр Остапенко, в повестку дня не внесли 2 вопроса, которые подавала инициативная группа: снятие с должности секретаря горсовета Олега Брындака и выделения земельных участков для строительства домов для военных, которых выводят из Крыма. Остапенко также заявил, что в ближайшее время будет создана группа депутатов «не по партийному принципу, а для решения интересов города». Предполагалось, что о группе будет заявлено на очередной сессии 15 апреля.

Затем Брындак перенес заседание сессии с 15 на 30 апреля, сославшись на «консультации с представителями различных политических сил и фракций в горсовете».