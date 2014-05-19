СБУ предоставила Минюсту материалы об антиконституционной деятельности КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“В прошлый четверг за моей подписью в Министерство юстиции переданы материалы, которые удостоверяют антизаконную деятельность Коммунистической партии”, - сказал Наливайченко.

По его словам, эти материалы состоят из трех блоков: «причастность к посягательству на конституционный строй нашего государства; участие в незаконных, а иногда организованных формированиях в Луганской области; отмывание денег - счета, личное имущество физических лиц, о которых в своих декларациях компартийцы никогда не вспоминали».Читайте такжеМинюст направил запросы в Генпрокуратуру и СБУ по расследованию деятельности КПУ

Как сообщал УНИАН, 18 мая и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что направил в Министерство юстиции письма с просьбой рассмотреть материалы относительно антиконституционной деятельности КПУ.

“Я сегодня подписал официальное письмо в Министерство юстиции Украины, где предлагаю министру немедленно рассмотреть все материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой, относительно незаконной антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины”, - сказал Турчинов.

Он выразил убеждение, что суд «поставит точку в этом деле».

Как говорится в письме Турчинова, текст которого передан УНИАН пресс-службой и.о. президента, Минюст должен без промедлений принять меры относительно запрета Коммунистической партии Украины.Читайте такжеТурчинов призвал Минюст рассмотреть материалы ГПУ и СБУ о антиконституционной деятельности КПУ

«Прошу Министерство юстиции Украины изучить вопрос относительно причастности Коммунистической партии Украины к совершению действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, и принять без промедлений в установленном законом порядке меры по запрету Коммунистической партии Украины», - отметил Турчинов.

При этом Турчинов в письме ссылается на предоставленную СБУ информацию, которая свидетельствует о том, что лидеры Коммунистической партии Украины и ее представители проводят деятельность, направленную во вред государственным интересам Украины.

Сегодня, 19 мая, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст направил запросы в Генпрокуратуре и СБУ, в которых просит провести расследование возможных уголовных преступлений со стороны руководства КПУ.

“Мы сейчас в тесной связи с правоохранителями собираем доказательную базу и как можно скорее подадим соответствующие иски по получении полного объема документов от ГПУ и СБУ”, - сказал Петренко.