СБУ предоставила Минюсту материалы об антиконституционной деятельности КПУ
Служба безопасности Украины передала Министерству юстиции материалы, которые свидетельствуют об антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
“В прошлый четверг за моей подписью в Министерство юстиции переданы материалы, которые удостоверяют антизаконную деятельность Коммунистической партии”, - сказал Наливайченко.
По его словам, эти материалы состоят из трех блоков: «причастность к посягательству на конституционный строй нашего государства; участие в незаконных, а иногда организованных формированиях в Луганской области; отмывание денег - счета, личное имущество физических лиц, о которых в своих декларациях компартийцы никогда не вспоминали».Читайте такжеМинюст направил запросы в Генпрокуратуру и СБУ по расследованию деятельности КПУ
Как сообщал УНИАН, 18 мая и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что направил в Министерство юстиции письма с просьбой рассмотреть материалы относительно антиконституционной деятельности КПУ.
“Я сегодня подписал официальное письмо в Министерство юстиции Украины, где предлагаю министру немедленно рассмотреть все материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой, относительно незаконной антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины”, - сказал Турчинов.
Он выразил убеждение, что суд «поставит точку в этом деле».
Как говорится в письме Турчинова, текст которого передан УНИАН пресс-службой и.о. президента, Минюст должен без промедлений принять меры относительно запрета Коммунистической партии Украины.Читайте такжеТурчинов призвал Минюст рассмотреть материалы ГПУ и СБУ о антиконституционной деятельности КПУ
«Прошу Министерство юстиции Украины изучить вопрос относительно причастности Коммунистической партии Украины к совершению действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, и принять без промедлений в установленном законом порядке меры по запрету Коммунистической партии Украины», - отметил Турчинов.
При этом Турчинов в письме ссылается на предоставленную СБУ информацию, которая свидетельствует о том, что лидеры Коммунистической партии Украины и ее представители проводят деятельность, направленную во вред государственным интересам Украины.
Сегодня, 19 мая, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст направил запросы в Генпрокуратуре и СБУ, в которых просит провести расследование возможных уголовных преступлений со стороны руководства КПУ.
“Мы сейчас в тесной связи с правоохранителями собираем доказательную базу и как можно скорее подадим соответствующие иски по получении полного объема документов от ГПУ и СБУ”, - сказал Петренко.