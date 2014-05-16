Симоненко снялся с выборов

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Украины.

Об этом кандидат в президенты заявил во время дебатов на Первом национальном, сообщает Левый берег.

"Коммунистическая партия приняла решение: мы снимаем свою кандидатуру с выборов президента", - сказал лидер КПУ в прямом эфире.

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"Всесторонне обсудив сложившуюся ситуацию, Президиум ЦК при участии руководителей всех региональных организаций принял решение о прекращении участия нашего кандидата в избирательной кампании, о чем сообщено Центральной избирательной комиссии", - сообщает пресс-служба КПУ.

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Напомним, ранее свои кандидатуры с президентской предвыборной гонке сняли Наталья Королевская и Олег Царев.

Позже желание сняться с выборов озвучил Зорян Шкиряк. Но ЦИК по закону уже не смог удовлетворить его просьбу.

Таким образом, во внеочередных выборах президента, которые назначены на 25 мая, примет участие 21 кандидат.