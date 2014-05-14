Россия не имеет шансов на победу в войне с НАТО - польские СМИ

Об этом говорится в подготовленном польским TVN24 анализе Вооруженных сил России и 28-ми государств Североатлантического альянса.

"Хуже технология, меньшие расходы, меньше солдат. На бумаге Россия с НАТО не имеет шансов на победу", - отмечает портал популярного новостного канала в Польше.

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В армии НАТО служат 3,5 млн солдат, по сравнению с 766 тысячами в России, Альянс имеет 14 тысяч самолетов и вертолетов на фоне 2,5 тысяч у россиян и 900 военных кораблей в то время, как россияне - лишь 250.

Альянс имеет также почти вдвое больше танков и бронетранспортеров и вся техника значительно новее, чем в России, где до сих пор большую часть составляет изготовленное и разработанное еще во времена СССР вооружение.

В то же время, в анализе отмечается, что Россия имеет главное преимущество над НАТО в том, что Кремль может самостоятельно решать свою политику, в то время, как Альянс должен это согласовывать между всеми членами, что иногда может занимать даже годы.

"Сравнение сил НАТО и России однозначно приводит к мысли, что в обычной войне этот Альянс бы победил. Противостояние не было бы такое одностороннее, как во время всех предыдущих конфликтов, которые Запад ведет со времен завершения "холодной войны" и к которым уже привыкло общественное мнение. НАТО точно понес бы ощутимые потери, но вышел бы победителем", - отмечает TVN24.

В то же время вооруженный конфликт с россиянами может привести к использованию ядерного оружия, что угрожает уничтожению человечества.

"Действующая военная доктрина России предусматривает, что в случае нападения "более сильных обычных вооруженных сил" Москва оставляет за собой право ответить ядерным оружием. Эта запись создана собственно из-за нынешнего неравенства сил с НАТО. Те, кто принимают решение в Кремле, осознают слабость своих обычных вооруженных сил", - отмечает TVN24.

Как сообщал УНИАН, НАТО остро раскритиковал Россию из-за военного захвата ею украинского полуострова Крым, что стало беспрецедентным нарушением международного законодательства после окончания Второй мировой войны.

Альянс заявил о поддержке Киева, но отметил, что надеется на дипломатическое разрешение конфликта с Россией и не ожидает начала третьей мировой войны из-за последних событий в Украине.

Представители НАТО также отмечали, что не могут принять участие в вооруженном противостоянии с Россией на стороне украинцев, поскольку Украина не входит в Альянс.

США, Великобритания и Россия в 1994 году гарантировали Украине нерушимость границ и безопасность после того, как украинцы отказались от ядерного оружия.