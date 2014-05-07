Сепаратисты, которые не совершали тяжких преступлений, могут быть амнистированы - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в харьковском аэропорту после проведения выездного заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, говоря о том, каким образом Правительство будет пытаться обеспечить проведение выборов в этом регионе.

«Мы обращаемся к тем, кто сегодня находится в Славянске: немедленно сдайте оружие, освободите помещение, сдайтесь властям, те кто не применял оружия относительно мирных граждан, те, кто не совершал тяжких преступлений - все будут амнистированы. Таким образом, мы обеспечим честные и прозрачные выборы», - сказал Яценюк.

Он отметил, что на остальной территории Украины процесс подготовки к выборам президента Украины идет согласно графика, утвержденного Центризбиркомом.

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Яценюк выразил убеждение, что план России заключается в срыве выборов в Украине.

«План России - это сорвать президентские выборы, чтобы в стране не было легитимно избранного президента. Но он будет!», - подытожил Яценюк.