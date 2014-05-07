С начала проведения АТО погибло 14 военнослужащих, 66 получили ранения - СБУ
13:47, 07 мая 2014Политика
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С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибло 14 украинских военнослужащих, еще 66 получили ранения.
С начала проведения антитеррористической операции погибли 14 украинских военнослужащих / REUTERS
Сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.
Напомним, 12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать АТО на востоке, где сепаратисты захватили ряд госучреждений. К антитеррористической операции также были привлечены Вооруженные силы Украины.
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2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.
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