Аваков: В Славянске - бой с 800 террористами, есть раненые с обеих сторон

«В Славянске - новый бой, есть раненые с обеих сторон», - сказал Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

«С утра отряд АТО раскрыл засаду - боевую группу террористов. Они применяют тяжелое вооружение, стреляют из крупнокалиберного оружия, применяют минометы и другую технику», - сказал Аваков.

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По словам главы МВД, раненые есть с обеих сторон. Среди украинских силовиков - 8 пострадавших.

Он также уточнил, что бой начался около 10.45. По его словам, правоохранителям противостоит около 800 человек.

Аваков подчеркнул, что выполнение задач антитеррористической операции усугубляется стремлением не нанести ущерба мирному населению.

Как сообщает ВВС, бой идет примерно в километре от блокпоста на выезде из города в направлении Изюма, ранены по меньшей мере восемь украинских военных. В самом городе сейчас находится министр внутренних дел Арсен Аваков и командующий Нацгвардии Степан Полторак. Аваков сообщил, что среди украинских военных есть погибшие, но пока неизвестно сколько.