Жители Донбасса находятся под серьезным информационным влиянием - Наливайченко

Глава СБУ Валентин Наливайченко отмечает, что население Донецкой и Луганской областей находится под серьезным информационным влиянием и не доверяет силовикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в парламенте, комментируя доклад силовых ведомств в Верховной Раде.

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“Ситуация в Донецкой и Луганской областях очень серьезна с точки зрения того, что мирное население, люди, которые там проживают, находятся под серьезным информационным влиянием и не доверяют до конца усилиям правоохранительных органов, Службы безопасности и Министерства обороны, которые направлены по решению СНБО, согласно законодательству Украины, исключительно на ликвидацию террористов”, - сказал председатель СБУ.

По словам Наливайченко, все боевые действия проводятся силовиками с максимальной сдержанностью для того, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

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Наливайченко отметил, что в парламенте силовики докладывали о том, что в последние дни в рамках антитеррористической операции было уничтожено до 30 вооруженных до зубов боевиков, ликвидирована группировка вокруг Славянска, в то же время потери были и среди силовиков.

Он также подтвердил присутствие в Украине военнослужащих из Российской Федерации. “Использование иностранных военных, которые заезжают с территории Автономной Республики Крым. И местный криминалитет, люди, которые имеют незаконное оружие, стреляют у наших людей и ведут боевые действия против правоохранителей, которые борются с терроризмом на территории Донецкой и Луганской областей”, - заявил председатель СБУ.