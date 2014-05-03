В Мариуполе отключили веб-камеры, перед горсоветом горят покрышки, слышны выстрелы

Об этом сообщают очевидцы событий в Twitter.

"В Мариуполе выключили все веб-камеры. Включили веб-камеры (видео на них, - Ред.) за 2013 год. В горсовете ждут нападения. В центре города слышны выстрелы. Дорогу перекрыли. Посреди дороги горят покрышки", - сообщил Сергей Осадчий.

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"Начинают поджигать шины у горсовета. Всюду слышны выстрелы. Воет сирена скорой помощи и гражданской обороны. Со стороны горисполкома пошли яркие патроны", - добавил он.

Вместе с тем самопровозглашенный губернатор Донетчины, который был задержан и приговорен к 2 месяцам ареста, Павел Губарев на своей странице в Facebook заявил: "В Мариуполе хунта готовится к зачистке здания горсовета. В городе - бойцы Нацгвардии, тяжелая техника. Нацгвардия на нескольких БТРах приближается к зданию горсовета. Мариуполь, вставай!"