Луганские сепаратисты утверждают, что Тимошенко "врет" и ни о чем с ними не договорилась

Об этом корреспонденту CXID.info рассказал "активист" Андрей Бузеватый, который согласился передать «Протокол взаимопонимания» в здание СБУ.

«Она врет. Я вчера пытался дозвониться к контактному лицу Тимошенко, чтобы согласовать вопросы и уточнить информацию протокола, который она передала. Но никто не взял трубку. Звонил до 17:00. Потому что в документе такие пункты указаны... Добкина и за меньшее били. Никому не интересен этот вопрос. Выступление Тимошенко было только «на камеру». Она только сделала вид, что договорилась», — рассказал Андрей Бузеватый.

Напомним, вчера, 24 апреля, Юлия Тимошенко посетила Луганск и передала захватчикам СБУ протокол взаимопонимания. Сегодня, 25 апреля, в пресс-службе ВО «Батькивщина» сообщили, что Юлии Тимошенко удалось достигнуть договоренностей с захватчиками здания.