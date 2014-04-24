У Тимошенко говорят, что она нашла общий язык с луганскими сепаратистами

Об этом сообщила ее пресс-служба.

"Более трех часов продолжались переговоры Тимошенко по поиску компромисса и возможностей мирного разблокирования здания областного управления СБУ в Луганской области с гражданами Украины, которые удерживают это госучреждение", - отметили в сообщении.

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"Переговоры были напряженными, однако достигнуто понимание по четырем главным пунктам Протокола о взаимопонимании, который был предложен Юлией Тимошенко", - говорится в пресс-релизе.

При этом в пресс-службе не уточнили, о каких именно пунктах протокола идет речь.

"Тимошенко выразила надежду, что к поиску компромисса в вопросе разблокирования здания СБУ присоединятся и другие группы, которые удерживают учреждение", - сказано в сообщении.

Сейчас Тимошенко вернулась в Киев.