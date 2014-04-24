У Тимошенко говорят, что она нашла общий язык с луганскими сепаратистами
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко уверяет, что в некоторой степени нашла общий язык с людьми, которые захватили помещение Службы безопасности Украины в Луганской области.
Об этом сообщила ее пресс-служба.
"Более трех часов продолжались переговоры Тимошенко по поиску компромисса и возможностей мирного разблокирования здания областного управления СБУ в Луганской области с гражданами Украины, которые удерживают это госучреждение", - отметили в сообщении.
Читайте такжеСМИ: Тимошенко и Янукович хотели создать президентско-премьерский "тандем" к 2029 году
"Переговоры были напряженными, однако достигнуто понимание по четырем главным пунктам Протокола о взаимопонимании, который был предложен Юлией Тимошенко", - говорится в пресс-релизе.
При этом в пресс-службе не уточнили, о каких именно пунктах протокола идет речь.
"Тимошенко выразила надежду, что к поиску компромисса в вопросе разблокирования здания СБУ присоединятся и другие группы, которые удерживают учреждение", - сказано в сообщении.
Сейчас Тимошенко вернулась в Киев.