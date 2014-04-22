Над Славянском обстреляли из автоматического оружия самолет Минобороны Украины

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, близкий к Минобороны.

Собеседник агентства отметил, что после атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве.

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В то же время он не уточнил, какие повреждения получил самолет во время обстрела.