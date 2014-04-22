В Минобороны отмечают отсутствие сотрудничества со стороны донецкой милиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин.

“К сожалению, мы не чувствуем сотрудничества с донецкой милицией в рамках проведения антитеррористической операции”, - сказал он.