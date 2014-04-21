Украина удивлена, что Лавров ничего не знает о выполнении Киевом Женевских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам на брифинге министр иностранных дел Украины Андрей Дещица.

«Мы удивлены тем, что министр Лавров не знает, что делается в Украине относительно Женевских соглашений. Мы ежедневно встречаемся в формате четырех сторон с привлечением руководства миссии ОБСЕ, где разрабатываем мероприятия по деэскалации ситуации в восточном регионе Украины”, - сказал Дещица.

Читайте такжеЛавров считает, что Украина не выполняет Женевские договоренности

Также министр добавил, что удивлен тем, что присутствующие на встречах представители посольства РФ не информируют российский МИД об этих действиях, и предложил Лаврову сообщить об этих мероприятиях лично.

Министр отметил, что хотел бы узнать, что делает российская сторона для имплементации Женевских договоренностей.

«Я хотел бы узнать, что делает Россия для имплементации этих договоренностей, а не голословные заявления. Если посольство РФ не информирует МИД об этих встречах, то министр Лавров имеет возможность ознакомиться с веб-страницей МИД Украины, где на русском языке изложены все заявления, которые были сделаны Министерством иностранных дел в этом аспекте», - добавил Дещица.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика заявил, что власти Украины не выполняют Женевские договоренности. «Женевские соглашения не только не выполняются, но и предпринимаются шаги, прежде всего теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности», - сказал Лавров. Он обвинил украинские власти в том, что они «пальцем о палец не ударили для того, чтобы устранить причины», которые лежат в основе «глубокого» кризиса.

Справка УНИАН. 17 апреля 2014 года в Женеве состоялась встреча Украина-ЕС-США-Россия на уровне министров иностранных дел. По результатам этой встречи было обнародовано соответствующее Женевское заявление.

Как говорится в заявлении, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть возвращены законным владельцам; все незаконно захваченные улицы, площади и другие общественные места в украинских городах и поселках должны быть освобождены.

Читайте такжеУкраина напоминает России о «женевских договоренностях» и призывает повлиять на сепаратистов

Всем участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, будет гарантирована амнистия, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений.

Договорено, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в немедленной реализации этих мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации уже в ближайшие дни там, где это наиболее необходимо. США, ЕС и Россия обязуются поддержать эту миссию, в том числе путем предоставления наблюдателей.