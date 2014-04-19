МИД договорился с ОБСЕ о немедленных мерах для выполнения Женевских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ сообщил журналистам и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

По его словам, на сегодняшней встрече также присутствовали участники Женевской конференции от Евросоюза, США и России.

Как сказал Дещица, украинская сторона проинформировала собравшихся об уже сделанных первых шагах в этом направлении.

В свою очередь, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о планах отправить своих представителей сегодня в Донецк, где в течение 1-2 дней вместе с представителями местных органов власти будут выработаны практические подходы и меры для выполнения Женевского заявления.Читайте такжеThe Wall Street Journal: Договоренности в Женеве – первый шаг, Путин еще может применить силу

По словам Дещицы, участники встречи также согласились проводить регулярные встречи в ближайшее время для координации своих действий.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ уверили, что будут очень пристально следить за выполнением Женевских договоренностей по реализации конкретных шагов в направлении деэскалации ситуации в восточных регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой принимали участие и.о. главы МИД Украины Дещица, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Ештон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание заявления о совместных усилиях четырех сторон по урегулюванню напряженной ситуации в Украине.

Стороны договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Также достигнута договоренность, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна играть ведущую роль в помощи украинской власти и местным сообществам в реализации мер по деэскалации ситуации. США, ЕС, Россия будут поддерживать эту миссию, включая предоставление наблюдателей.

Кроме того, будет гарантирована амнистия протестующим и тем, кто покинет здания и другие общественные места, и сдаст оружие, за исключением виновных в серьезных преступлениях.