Радио-передающую телевизионную станцию Краматорска снова захватили - Концерн РРТ

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы концерна Павел Билоножко.

Как отмечается в сообщении, российские военные через резервный ввод возобновили электроснабжение и осуществляют меры по включению российских каналов на частотах украинских.

По словам руководителя пресс-службы, «сотрудники радиотелевизионной передаточной станции г. Краматорск ожидали прибытия подразделений МВД и Минобороны, которые должны были обеспечить охрану и оборону объекта, но этого не случилось. Никто не прибыл».

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Он сообщил, что во время второго захвата РТПС города Краматорск на территории объекта технического персонала Концерна РРТ не было. Включение трансляции российских телевизионных каналов и перенастройка оборудования происходит силами и средствами технических специалистов, прибывших с российскими военными.

Напомним, сегодня начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко сообщила, что вооруженные сепаратисты совершили попытку во второй раз подключить резервную подстанцию для питания Краматорской телевышки.

“Ситуация напряженная возле этой вышки. На текущий момент вооруженные люди налаживают подключение резервной подстанции, то есть ситуация изменяется постоянно”, - сказала Остапенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 апреля, в 14.45 вооруженные лица проникли на территорию радиопередаточного центра КРРТ в Краматорске и получили доступ к оборудованию предприятия. Вооруженные лица, установив на захваченном объекте свое спутниковое оборудование, отключили на территории региона украинские телеканалы и начали транслировать российские каналы.

18 апреля Билоножко сообщил, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) совместно с сотрудниками СБУ освободили захваченный вооруженными лицами радиопередаточный центр в Краматорске и отключили вещание российских каналов.

По словам Билоножко, после обращения сотрудников концерна к СБУ и энергопоставляющей организации, передаточная станция была обесточена. «Из-за невозможности обеспечения несанкционированного вещания российских каналов захватчики покинули объект», - отметил Билоножко.