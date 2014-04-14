В Москве «минировали» посольство Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил сотрудник посольства.

«Сегодня по электронной почте в адрес посольства поступило анонимное письмо о минировании здания украинской дипломатической миссии. Оперативно был сделан запрос к российской стороне, которая направила представителей соответствующих спецслужб с собакой. Здание посольства было осмотрено специалистами в сопровождении украинского дипломата», - сказал собеседник агентства.Читайте такжеИнформация о минировании Харьковской ОГА оказалась ложной - милиция

Он отметил, что в результате осмотра взрывчатки не обнаружено, во время проверки движение транспорта возле посольства было перекрыто, к посольству прибыли автомобили «скорой помощи» и пожарной охраны.