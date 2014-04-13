В Харькове сепаратисты ворвались во внутренний двор горсовета

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории внутреннего двора находятся около ста человек.

Также пророссийски настроенные активисты собрались у главного входа и у входа в здание со стороны улицы Квитки - Основьяненко. Многие из них в масках.

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Активисты выбрали из своего числа делегатов, которые якобы будут представлять территориальную общину Харькова. Они требуют впустить их в сессионный зал для проведения сессии.

Дверь в здание горсовета блокируют сотрудники милиции в полном снаряжении.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится на рабочем месте, он пытается уладить конфликт. По имеющейся информации, Кернес пригласил в свой кабинет представителей сторонников федерализации и проводит с ними переговоры.