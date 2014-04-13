В Харькове сепаратисты ворвались во внутренний двор горсовета
В Харькове пророссийски настроенные сторонники федерализации Украины ворвались во внутренний двор здания городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории внутреннего двора находятся около ста человек.
Также пророссийски настроенные активисты собрались у главного входа и у входа в здание со стороны улицы Квитки - Основьяненко. Многие из них в масках.
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Активисты выбрали из своего числа делегатов, которые якобы будут представлять территориальную общину Харькова. Они требуют впустить их в сессионный зал для проведения сессии.
Дверь в здание горсовета блокируют сотрудники милиции в полном снаряжении.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится на рабочем месте, он пытается уладить конфликт. По имеющейся информации, Кернес пригласил в свой кабинет представителей сторонников федерализации и проводит с ними переговоры.