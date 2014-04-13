Сепаратисты подняли свой флаг над горсоветом Артемовска

Приезжие из других городов Донецкой области сепаратисты прибыли к зданию артемовской милиции, однако после переговоров с руководством разъехались. Часть митингующих перешла к зданию горсовета, сообщает 06472.ua.

Читайте такжеВ Краматорске сепаратисты установили флаг "Донецкой республики"Около половины седьмого вечера к горсовету подтянулись митингующие, которые подняли на флагштоке перед зданием флаг "Донецкой республики". Позже в центр города подтянулось больше людей с флагами Российской Федерации.

Потом нескольких сепаратистов пустили на крышу горсовета, где они подняли флаг Донецкой республики.