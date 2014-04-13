Сепаратисты подняли свой флаг над горсоветом Артемовска
05:24, 13 апреля 2014Политика
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Сепаратистам не удалось захватить милицию, однако их пустили в здание горсовета, над которым был вывешен сепаратисткий флаг.
В Артемовске подняли флаг сепаратистов / 06472
Приезжие из других городов Донецкой области сепаратисты прибыли к зданию артемовской милиции, однако после переговоров с руководством разъехались. Часть митингующих перешла к зданию горсовета, сообщает 06472.ua.
Читайте такжеВ Краматорске сепаратисты установили флаг "Донецкой республики"Около половины седьмого вечера к горсовету подтянулись митингующие, которые подняли на флагштоке перед зданием флаг "Донецкой республики". Позже в центр города подтянулось больше людей с флагами Российской Федерации.
Потом нескольких сепаратистов пустили на крышу горсовета, где они подняли флаг Донецкой республики.
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