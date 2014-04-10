Первый батальон Национальной гвардии поставил руководству ультиматум

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Гвардейцы требуют у руководства допустить их к решению реальных военных задач. Много желают отправиться на Восток страны и бороться с сепаратистами. Обучение бойцам уже надоело.

Читайте такжеПервый батальон Национальной гвардии принес присягуБойцы Национальной гвардии жалуются, что теоретическая подготовка не соответствует современным требованиям. Кроме того, не хватает и практических занятий - на стрельбах бойцам выдавали лишь по 6 патронов раз в два дня.

Напомним, закон о создании Национальной гвардии Украины подписали 13 марта, основой гвардии стали Внутренние войска, а уже 16-го марта вербовочные центры заработали по всей стране. Добровольцы массово записывались в ряды вновь созданной гвардии.