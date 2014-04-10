На заседании ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о защите культурного наследия Крыма

«10 апреля страны - члены Исполнительного совета рассмотрят внесенный Украиной пункт повестки дня о необходимости мониторинга со стороны ЮНЕСКО вопросам защиты культурного наследия, обеспечения непрерывного образовательного процесса, соблюдения прав национальных меньшинств, безопасности журналистов и других вопросов в сфере компетенции Организации, которые возникли в связи с военным присутствием России в Крыму», - заявил Юрий Перебейнос, передает Радио "Свобода".

В то же время в российском МИД заявили:

«Россия сожалеет, что в ЮНЕСКО больше не работает консенсусный подход, и разочарована решением исполкома организации согласиться на обсуждение проекта резолюции по Крыму», - говорится в заявлении.Читайте такжеУкраина просит ЮНЕСКО защитить Херсонес

Ранее Украина обратилась к ЮНЕСКО с просьбой защитить объекты культурного наследия на территории Крыма, в которых украинские ученые фактически потеряли доступ после оккупации полуострова русскими войсками.

Пленарное заседание 194-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО начнется сегодня в Париже.