Комитет защиты журналистов призывает Украину не мешать российским СМИ заниматься пропагандой

Организация призвала Киев уважать свободу СМИ и предоставить возможность въезда в Украину всем репортерам, говорится в заявлении, размещенном на сайте организации. Читайте такжеУкраинские пограничники в Донецкой области жалуются на нашествие журналистов НТВ

«Мы призываем власти Украины обеспечить, чтобы все журналисты, как иностранные, так и украинские, имели возможность сообщать о разворачивающихся в Украине событиях свободно и беспрепятственно», — заявила координатор европейских и центральноазиатских программ Нина Огнянова.

Она считает, что властям демократических государств не подобает «воспрепятствовать журналистам работать из-за их национальности».

В сообщении отмечается, что журналистов РИА Новости, Russia Today, Россия, Forbes-Россия на границе получили отказ во вьезде в Украину. Читайте такжеВ Москве приостановлено действие контракта о вещании«Голоса Америки»

КСЖ - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет был создан в 1981 году американским корреспондентом. В штаб-квартире организации работают 22 сотрудника, среди которых специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.