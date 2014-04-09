В Харькове милиция задержала организатора нападения на телекомпанию «АТН».

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины, которое было открыто по факту нападения на телеканал.

Читайте такжеВ Харькове около 50 молодых людей ворвались в офис телеканала АТН

В ОСО также отметили, что на следующий день после нападения на офис телекомпании «АТН» в сети Интернет, центральных и региональных телеканалах вышли телесюжеты, которые содержали критику действий работников милиции, которые не среагировали соответствующим образом и не препятствовали совершению противоправных действий со стороны неизвестных лиц

«Руководство ГУМВД Украины в Харьковской области оперативно отреагировало на данные сообщения, на сегодняшний день по факту действий работников милиции проводится служебная проверка», - добавили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Харькове неизвестные молодчики ворвались в помещение телеканала «АТН» и разбили мебель и аппаратную студию канала.