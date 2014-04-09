Руководитель АП летал на вертолете порыбачить, пока сепаратисты захватывали Донбасс

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники журналист Мустафа Найем в своем Facebook, напоминая, что именно в тот день на востоке Украины сепаратисты начали захватывать органы власти - облгосадминистрации и СБУ.

"В минувшее воскресенье и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский побывал на рыбалке в Национальном природном парке Нижнесульский (Семеновский район Полтавской области). До места отдыха Пашинского доставили вертолетом", - цитирует Найема УП.

"Организацией рыбалки занимался некто Юрий Антоненко, начальник Сулинского бассейнового отделения охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства", - уточнил Найем.

Читайте такжеНа всех направлениях возможной агрессии со стороны РФ есть достаточно украинских войск - Пашинский

Поскольку в тот день сепаратисты захватили здания государственных администраций в Донецке, и в Харькове, а в Луганске было захвачено областное управление СБУ, журналист провел аналогию с экс-президентом Виктором Януковичем, который во время разгона Майдана охотился на кабанов.