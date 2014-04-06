Сегодня в Донецке сепаратисты захватили ОГА и поставили властям ультиматум
21:20, 06 апреля 2014Политика
8 0
Захватчики зачитали резолюцию, в которой требуют немедленного созыва внеочередной сессии Донецкого областного совета и принятия ею решения о проведении референдума о вхождении в состав России.
Донецкие сепаратисты угрожают сформировать "народный областной совет".
Читайте такжеДонецкая милиция объяснила свое бездействие при захвате сепаратистами ОГА
Если сегодня до полуночи не будет созвана внеочередная сессия, то сепаратисты угрожают объявить в понедельник в 12 часов "народный мандат", то есть "распустить областной совет" и в качестве депутатов "избрать представителей" от всех представителей общественности в области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter