Сегодня в Донецке сепаратисты захватили ОГА и поставили властям ультиматум

Донецкие сепаратисты угрожают сформировать "народный областной совет".

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Если сегодня до полуночи не будет созвана внеочередная сессия, то сепаратисты угрожают объявить в понедельник в 12 часов "народный мандат", то есть "распустить областной совет" и в качестве депутатов "избрать представителей" от всех представителей общественности в области.