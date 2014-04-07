Утром в Харькове планируют митинг против сепаратизма

Активисты договариваются о начале пикетов в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в ряде восточных областей прошли сепаратистские провокации. В частности, сепаратисты захватили ОГА в Донецке и Харькове, а в Луганске штурмом взяли СБУ и захватили филиал Нацбанка.