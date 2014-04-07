Утром в Харькове планируют митинг против сепаратизма

02:17, 07 апреля 2014
Политика
1 0

7 апреля харьковчане запланировали две акции – "лежачий пикет" возле здания областного управления милиции в 7.30 и митинг против российской оккупации перед областной администрацией в 8.00.

REUTERS

Активисты договариваются о начале пикетов в Facebook. 

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в ряде восточных областей прошли сепаратистские провокации. В частности, сепаратисты захватили ОГА в Донецке и Харькове, а в Луганске штурмом взяли СБУ и захватили филиал Нацбанка.

Харьков, митинг против сепаратизма

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter