Утром в Харькове планируют митинг против сепаратизма
02:17, 07 апреля 2014Политика
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7 апреля харьковчане запланировали две акции – "лежачий пикет" возле здания областного управления милиции в 7.30 и митинг против российской оккупации перед областной администрацией в 8.00.
Утром в Харькове планируют митинг против сепаратизма / REUTERS
Активисты договариваются о начале пикетов в Facebook.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в ряде восточных областей прошли сепаратистские провокации. В частности, сепаратисты захватили ОГА в Донецке и Харькове, а в Луганске штурмом взяли СБУ и захватили филиал Нацбанка.
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