Тымчук: Главная задача милиции не допустить кровопролития. Россия ждет появления трупов

Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук со ссылкой на группу "Информационное сопротивление".

По его словам, на данный момент главная проблема – это не допустить кровопролития.

"Появление трупов и является главной задачей провокаторов. Чтобы Россия тут же вмешалась силами своей торчащей на наших границах армии для «защиты соотечественников». И «помогла» провести в этих регионах референдумы по типу крымского. То есть – с заведомо известными результатами", - написал Тымчук.

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"По результатам сегодняшних консультаций с «силовиками» могу констатировать: и спецслужбы, и правоохранители утверждают, что критической потери контроля над ситуацией нет. Тактические победы сепаратистов – это не более чем следствие попыток избежать «силового сценария» со стороны власти.

Но проигрыш сегодняшних битв – это далеко не проигрыш в войне. Ответный удар будет нанесен, и незамедлительно", - пишет эксперт.