Главы облсовета Одесской области и фракции ПР вышли из партии в знак протеста против Добкина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время неофициального собрнаия актива ПР города и области, состоявшегося в Одессе 5 апреля.

«Я не верю последнему съезду Партии регионов. Эта партия обманула людей», - сказал Волков.

На собрании было более 60 человек, среди которых Скорик, временно исполняющий обязанности председателя областной организации ПР Николай Пундик, депутаты облсовета от ПР, руководители некоторых районных парторганизаций.

Скорик заявил: «Мы предложили провести внеочередной съезд для обсуждения этой ситуации (выдвижение Добкина - УНИАН), но, насколько я понимаю, его никто проводить не собирается , потому что для проведения внеочередного съезда нужно провести партконференции по всей Украине, избрать новых делегатов».

Читайте такжеТигипко говорит, что в ПР начались репрессииЧитайте также«Нужно быть реалистами: никто этого решения менять не будет», - сказал Скорик.

«Настало время, когда можно говорить правду. Большинство людей, которые пришли сегодня, это люди, не согласны с той ситуацией, которая сегодня есть в партии, и хотят изменить ее», - сказал Скорик.

По его словам, он будет инициировать создание новой депутатской группы в Одесском областном совете.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Скорик был исключен из рядов Партии регионов и смещен с должности председателя Одесской областной организации через свое несогласие с выдвижением кандидатуры Добкина на должность президента Украины.

Вместо Скорика обязанности председателя организации пока временно исполняет бывший глава Одесского областного совета Пундик.

29 марта делегаты съезда Партии регионов приняли решение поддержать экс - председателя Харьковской облгосадминистрации Добкина как единого кандидата от этой политической силы на выборах президента Украины, которые должны состояться 25 мая. За его кандидатуру проголосовало 315 делегатов, 12 высказались против, воздержались - 8.

Накануне, 28 марта, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Добкина кандидатом на внеочередных президентских выборах.