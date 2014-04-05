В Украину едет представитель ООН по вопросам меньшинств

Как сообщает центр новостей ООН, Ижак заявила, что в качестве независимого эксперта проведет консультации с представителями "национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств, чтобы от них самих узнать о беспокоящих их проблемах".

"В свете последних событий особенно важно провести беспристрастную оценку реальной ситуации на месте", - добавила она.

Ижак поедет в Украину по приглашению правительства. Она проведет встречи с представителями властей и гражданского общества, в том числе местных общин. В ходе семидневной поездки в Украину она посетит Киев, Ужгород, Одессу и Донецк.

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Она также направила запрос на посещение Крыма. По окончании визита она подготовит доклад для Совета ООН по правам человека.

Совет уполномочил ее способствовать реализации Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г.