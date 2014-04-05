Обнародованы телефонные разговоры Сашка Билого про гранаты и пулеметы

"Так что, точно не сможешь никак Саня завтра заехать? - Как я буду ехать на съезд партии с ровенскими, волынскими пацанами, с заряженными автоматами, пулеметами? Автоматами, пулеметами, гранат возьмем ящик, да", - отмечено в сообщении, передает ТСН. .

Кроме всего перечисленного в разговоре, у Билого изъяли, еще и пистолет Макарова, из которого он отстреливался. И именно из этого пистолета, говорят следователи, он застрелил себя сам. Следователи утверждают: оружие принадлежало работнику ГАИ.

"Этот пистолет был добыт во время нападения. Я не говорю, что этот налет был осуществлен Музичко, но пистолет был получен во время нападения на работников ГАИ в Тернопольской области и Закарпатской областях, два пистолета Макарова", - сообщил советник министра внутренних дел Виктор Чалован.

Кроме того, активисты "Правого сектора" заявили, что у них есть свидетель. Но общаться с ним предоставят возможность лишь временной следственной комиссии.