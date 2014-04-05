Тимошенко: моя семья в Украине бизнесом не занимается

Такое мнение она высказала в эфире Шустер Live.

Тимошенко заявила, что принимает участие в подготовке законопроекта, который обязывает каждого чиновника объяснить, откуда в него имущество. Также Тимошенко заверила, что не имеет бизнеса в Украине.

"Я как политик заявляю, что ни я, ни моя дочь, ни мой муж, который занимается бизнесом в других государствах (из-за того, что в Украине ему запрещает этим заниматься его семья), никто из моих родственников, знакомых и друзей не занимаются бизнесом и не совмещают государственные должности с получением прибыли", - заявила Тимошенко.