СБУ задержала заместителя донецкого сепаратиста Губарева

В Донецке за организацию массовых беспорядков задержан Роберт Доня - заместитель арестованного «народного губернатора» Павла Губарева.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-центре СБ Украины, следственным отделом Управления СБУ в Донецкой области открыто уголовное производство в отношении Дони по статьям 294 (массовые беспорядки) и 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в причастности к массовым беспорядкам в Донецке 15-16 марта и в призывах к захвату органов государственной власти (зданий Донецкой областной государственной администрации, управления Службы безопасности Украины в Донецкой области и Донецкой областной прокуратуры).

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Согласно решению суда, Доне избрана мера пресечения - содержание под стражей. Задержанный доставлен в следственный изолятор в г. Киев.

Справка УНИАН. Ро́берт Доня (1986 года рождения) – предприниматель, заместитель командира организации «Народное ополчение Донбасса» Павла Гу́барева, 1 марта в Донецке во время митинга избранного сторонниками России ”народным губернатором”. 6 марта сотрудники СБУ с участием бойцов спецподразделения “Альфа” задержали Губарева в рамках открытого уголовного производства по ст. ст. 109, 110 и 341 УК Украины. 7 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Губареву меру пресечения свободы в виде двух месяцев ареста.

После ареста Губарева, его заместитель Доня стал одним из активных организаторов пророссийских и сепаратистских митингов в Донецке.

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16 марта пророссийские активисты разбили стекла в двери облпрокуратуры, некоторые проникли в здание. Милиция расступилась и не препятствовала им. Над зданием областной прокуратуры установили флаг Российской Федерации, то же было сделано у расположенного рядом здания Апелляционого суда Донецкой области - поменяли украинский флаг на российский. Митингующие походили по прокуратуре, а затем направились к зданию областного управления СБУ. Они требовали - «немедленно освободить Губарева.

Затем пророссийские активисты взяли штурмом здание управления СБУ в Донецкой области выломав входную дверь. Группа участников акции затем вышла, сославшись на то, что в помещении никого нет.

По факту захвата здания областной прокуратуры открыто уголовное производство по ст. 341 УК Украины.