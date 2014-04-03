Украинские военные приняли участие в учениях НАТО в Болгарии

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Всего в учениях принимают участие более 700 военнослужащих из 13 стран. Украинских офицеров среди них 16.

В американском командовании говорят, что эти сборы планировали заранее, еще до крымского кризиса. Хотя и добавляют: учения - сугубо гуманитарные и мирные - должны бы способствовать стабилизации ситуации в регионе.

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В следующий раз военные планируют собраться уже в Украине.