Украинские военные приняли участие в учениях НАТО в Болгарии
21:35, 03 апреля 2014Политика
1 0
Военные Украины и НАТО учатся взаимодействовать в кризисных ситуациях. Это цель учений, которые альянс устроил в Болгарии, пригласив и украинских офицеров.
Украинцы приняли участие в учениях НАТО / mil.gov.ua
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Всего в учениях принимают участие более 700 военнослужащих из 13 стран. Украинских офицеров среди них 16.
В американском командовании говорят, что эти сборы планировали заранее, еще до крымского кризиса. Хотя и добавляют: учения - сугубо гуманитарные и мирные - должны бы способствовать стабилизации ситуации в регионе.
Читайте такжеУкраина готова сотрудничать с НАТО для модернизации системы обороны - Яценюк
В следующий раз военные планируют собраться уже в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter