На границе между Крымом и Херсонской областью роют окопы с обеих сторон - СМИ

Как сообщает ТСН, с украинской стороны также подвозят землеройную технику, роют окопы и увеличивают количество военных.

По словам пограничников, имеет место передислокация на более выгодные позиции. "Мы вышли на второй рубеж охраны государственной границы. Передислоцировали подразделения и осуществляем охрану границы со второго рубежа. И мы считаем и считали, что Крым есть и будет нашим", - сообщил генерал Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин.

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Также ежедневно увеличивается количество людей, которые пересекают границу, направляясь на материковую часть Украины. Правда, выехать с полуострова не так легко, ведь российские военные и так называемые "самообороновцы" устраивают тщательные обыски уезжающих.

Полторы сотни военнослужащих 36-й бригады береговой обороны из Перевального (под Симферополем) теперь будут служить в Одесской области.