СБУ: В январе в Украину прибыли российские транспортные самолеты с 5 тоннами взрывчатки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на брифинге сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, установлено, что эта взрывчатка была изготовлена на предприятии в подмосковном городе Сергеев Посад.

В связи с этим, как отметил Наливайченко, российские спецслужбы должны дать ответ, кто заказывал, и для чего перевозилось такое количество оружия и взрывчатки.Читайте такжеСБУ: 26 работников ФСБ РФ принимали участие в массовых убийствах на Майдане

Также Наливайченко сообщил, что собранные СБУ по этому поводу материалы переданы для дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру.

Наливайченко также подтвердил информацию народного депутата Геннадия Москаля о том, что представители российских спецслужб принимали участие в разработке и реализации планов “Волна” и “Бумеранг” для «зачистки» Майдана Незалежности.