'Гробы солдат остановят Трампа': генерал назвал фатальный риск вторжения США в Иран

Наземная операция возможна, но Вашингтон, вероятно, предпочтет переговоры, убежден генерал.

Бывший начальник штаба ВВС Италии Леонардо Трикарико считает маловероятным полномасштабное наземное вторжение США в Иран, несмотря на готовность американских войск к действиям.

Такая операция может быть успешной, но цена для США будет слишком высокой – как в военном, так и в политическом смысле, сказал генерал в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

7000 солдат и сценарий "нового Вьетнама"

По оценкам, около 7 тысяч американских военных уже приведены в боевую готовность. Однако Трикарико предупреждает: вторжение может втянуть США в затяжной конфликт, подобный войне во Вьетнаме.

Видео дня

"Я считаю это маловероятным. Это может быть успешным, но будет стоить жизни многим солдатам", – отметил генерал.

Среди возможных сценариев – захват ключевых островов, в частности Харг, Ларак и Абу-Муса. Это позволило бы Вашингтону контролировать Ормузский пролив – критически важный маршрут для мировых поставок нефти.

Впрочем, даже при условии военного успеха, удержание этих территорий потребует значительных ресурсов и постоянного присутствия.

Между войной и переговорами

Президент Дональд Трамп оказался перед выбором: либо искать компромисс с Тегераном, либо эскалировать конфликт. В отличие от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который выступает за продолжение войны, Трамп, по оценкам экспертов, стремится к быстрому завершению противостояния.

Однако Иран сейчас чувствует себя сильнее и выдвигает более жесткие условия на переговорах.

"Гробы солдат" станут политическим ударом

Главный риск для Белого дома – реакция общества. По словам Трикарико, возвращение погибших военных может серьезно ударить по позициям Трампа, особенно в преддверии выборов.

"Это, безусловно, риск, который необходимо учитывать. Наземная операция, несомненно, приведет к множеству жертв, а возвращение гробов, покрытых американским флагом, будет невыносимым даже для Трампа. Особенно с учетом промежуточных выборов, где он баллотируется с рекордно низким уровнем поддержки. Вот почему я думаю, что это закончится переговорами, даже если они сейчас ведутся на непримиримых условиях. Иранцы чувствуют себя сильнее за столом переговоров, чем до войны, и их интересует идея превращения Ормуза во второй Суэцкий канал", – говорит генерал.

Наземная операция США в Иране – что известно

Напомним, 21 марта Трамп заявлял, что США рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" против Ирана. Впрочем, через два дня СМИ сообщили, что Вашингтон может начать наземную операцию по захвату иранского острова Харг.

На фоне этих новостей Трамп заявил о том, что США якобы ведут "основательные" переговоры с Ираном. Он также отметил, что Тегеран якобы в качестве жеста доброй воли согласился пропустить 10 танкеров с нефтью через Ормузский пролив во время переговоров.

