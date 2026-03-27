Россия поставляет Ирану дроны: в Европе отреагировали на сообщения о поставках

В Европе обеспокоены сообщениями о том, что Россия готовится поставить Ирану современные беспилотники для использования в войне с Соединенными Штатами Америки и Израилем.

Об этом сообщает The New York Times. Согласно данным западных спецслужб, Россия "почти завершила поэтапную поставку дронов, лекарств и продовольствия в Иран", о чем сообщило издание Financial Times.

Как на эти сообщения реагируют в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подтвердил, отправляет ли РФ ударные дроны Ирану. По его словам, это вопрос разведки, и поэтому такая информация хранится в тайне. В то же время он добавил, что официальные лица уже давно отмечают "тесную связь" между Ираном, Россией, Северной Кореей и Китаем.

"Поэтому когда появляются такие сообщения о том, что Россия так много делится информацией, в том числе с Ираном, это о чем-то говорит. Так что давайте не будем наивными в этом вопросе", – говорит генсек военного альянса.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Россия и Иран "обмениваются тактикой, проводят совместные учения и делятся технологиями".

Двое высокопоставленных европейских чиновников, которые говорили анонимно, рассказали об оценках их разведывательных служб о том, что Россия готовится поставить Ирану беспилотники для использования в войне против США и Израиля. В то же время никаких деталей относительно объемов или сроков таких поставок они не предоставили.

Еще один европейский чиновник сказал, что есть "весомые признаки" существования такого соглашения между Россией и Ираном. При этом он не уточнял, были ли уже поставлены какие-либо беспилотники или же такие поставки еще в процессе.

Реакция США

Издание отметило, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, по-видимому, преуменьшил проблему.

"Я думаю, что Россия в первую очередь сосредоточена на войне, которая у нее сейчас идет. Кроме этого, мне пока нечего добавить", – сказал он, комментируя вопрос о сотрудничестве между Москвой и Тегераном.

Сотрудничество России и Ирана

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. За время операции в регионе погибли 13 военнослужащих США.

Между тем Иран разрешил танкерам России и ряда "дружественных стран" проход через Ормузский пролив. Этот логистический маршрут Тегеран заблокировал после начала операции США и Израиля на Ближнем Востоке.

