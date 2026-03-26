Ученые нашли алтарь возрастом 1000 лет, связанный с человеческими жертвоприношениями

В Мексике археологи обнаружили квадратный каменный алтарь, использовавшийся для человеческих жертвоприношений во времена империи тольтеков более 1000 лет назад. Об это пишет Live Science.

Алтарь, человеческие кости, обсидиановые ножи и керамические сосуды были найдены во время раскопок в рамках проекта по транспортировке грузов недалеко от археологического памятника Тула, примерно в 88 километрах к северу от Мехико.

В заявлении, опубликованном Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH), археологи описали алтарь - также называемый момоцтли на языке науатль - как трехслойную каменную конструкцию площадью около одного квадратного метра. С трех сторон алтаря были извлечены четыре человеческих черепа и несколько человеческих костей ног, предположительно принадлежавших людям, принесенным в жертву.

"Мы знаем, что это подношения, потому что они расположены в определенных участках объекта, но мы не знаем, есть ли у них какие-либо другие подземные остатки, которые нельзя увидеть физически", - сказал Виктор Франсиско Эредиа Гильен, археолог, координирующий проект.

Археологи обнаружили остатки стен вокруг алтаря, что позволяет предположить, что он находился во внутреннем дворе.

По словам Эредиа, дополнительные комнаты по обе стороны от двора могли быть частью дворца или другого жилого сооружения, где проживала элита древней Тулы.

Интересно, что между падением Теотиуакана около 550 года н.э. и возвышением Теночтитлана в 1325 году Тула была важным мезоамериканским городским центром и столицей империи тольтеков, существовавшей с 950 по 1150 год. Расположенная в мексиканском штате Идальго, Тула была современницей майянского поселения Чичен-Ица ​​на полуострове Юкатан. В Туле находится большая пирамида, посвященная пернатому змею-богу Кетцалькоатлю, увенчанная четырьмя массивными статуями воинов тольтеков.

По мнению археологов, недавно обнаруженный алтарь, вероятно, относится к имперскому периоду существования Тулы. К тому времени тольтеки приобрели репутацию свирепых воинов, и человеческие жертвоприношения, возможно, были принесены в жертву врагам после того, как тольтеки одержали над ними победу.

Один из черепов, по-видимому, всё ещё прикреплён к позвоночнику, что позволяет предположить, что обезглавливание было частью ритуала жертвоприношения. Эредиа сказал:

"В данном случае, хотя обработка металла началась ещё в постклассический период, мы знаем, что обезглавливание здесь всё ещё производилось обсидиановыми или кремневыми ножами, оставляя на костях следы разрезов".

Важно, что для получения дополнительной информации о жертвах потребуются дополнительные исследования. Антропологический анализ должен показать, принадлежали ли кости мужчинам или женщинам, а химический анализ может показать, были ли жертвы местными жителями или прибыли в Тулу издалека.

"Каждое подобное открытие расширяет наши знания об одной из великих цивилизаций Мезоамерики", - заявила Клаудия Куриэль де Икаса, министр культуры Мексики.

