Скандального евродепутата лишили иммунитета за уничтожение флагов ЕС и Украины

Снятие иммунитета с европейского депутата дает прокуратуре возможность проводить расследование.

В четверг, 26 марта, во время мини-сессии пленарного заседания в Брюсселе Европейский парламент проголосовал за снятие иммунитета с Гжегожа Брауна, который уничтожил флаги Евросоюза и Украины, а также отрицал преступления геноцида, совершенные Третьим Рейхом, сообщает RMF24.

Издание сообщило, что евродепутаты поддержали два предложения об отмене иммунитета политика из партии "Конфедерация Короны Польской". Добавляется, что его отменили по требованию польской прокуратуры.

В частности, речь идет о двух делах: уничтожении флагов Украины, ЕС и ЛГБТ+-сообщества в Сейме, а также отрицании преступлений геноцида, совершенных Третьим Рейхом.

"Снятие иммунитета с европейского депутата дает прокуратуре возможность проводить расследования", – говорится в публикации.

Издание сообщило, что один из запросов в Европейский парламент генеральный прокурор направил в июле 2025 года в связи с производствами, касающимися, в частности, уничтожения в июне прошлого года в главном вестибюле Сейма выставки, посвященной ЛГБТ+-сообществу; кражи в апреле 2025 года флага Украины из городской администрации в Белой-Подляской и кражи в мае 2025 года флага ЕС из вестибюля Министерства промышленности в Катовице.

Следующий запрос был направлен в Европейский парламент в сентябре прошлого года в связи с намерением выдвинуть против евродепутата обвинение в публичном отрицании преступлений, совершенных в бывшем немецком нацистском лагере КЛ Аушвиц-Биркенау.

"Высказывания Брауна вызвали осуждение со стороны политиков, Института национальной памяти и духовенства", – отмечает издание.

Кроме того, Комитет по правовым вопросам (JURI) Европейского парламента во вторник, 24 марта, единогласно высказался за снятие иммунитета с евродепутата Гжегожа Брауна.

Примечательно, что до этого Европарламент дважды голосовал за лишение Брауна иммунитета – за уничтожение ханукальных свечей в Сейме и нарушение физической неприкосновенности гинеколога в Олешнице.

"Действия, которые (Браун – ред.) совершает, не вписываются даже в самое широкое понимание парламентской деятельности. Антисемитизм, насилие, дискриминация – это не европейские ценности", – заявил евродепутат от "Новой левой" Кшиштоф Смишек.

По его словам, "никто в здравом уме в Европарламенте не защищает такие действия".

"Теперь настало время для польской прокуратуры и быстрых действий суда", – подчеркнул Смишек.

Другие скандалы с флагом Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Болгарии правящая партия убрала флаг Украины из офиса. Причиной стала "прямая просьба" китайских гостей. Флаг Украины висел в штаб-квартире болгарской правящей партии ГЕРБ с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Его убрали из-за встречи партийного лидера и бывшего премьер-министра Бойко Борисова с китайской делегацией. В партии пояснили, что "согласно протоколу, не принято иметь флаг страны, которая не участвует во встрече".

Также мы писали, что председатель нижней палаты чешского парламента, Палаты депутатов Чехии, Томио Окамура приказал снять с парламентского здания украинский флаг. Как отметило издание Novinky, впоследствии чешские депутаты вернули украинские флаги на фасад парламента – теперь их там три. Бывший вице-премьер Мариан Юречка назвал Окамуру "жалким человеком" и напомнил ему, что он снял символ солидарности и мужества. Примечательно, что партия SPD Окамуры в предвыборной кампании обещала убрать флаги Украины со зданий государственных органов власти и учреждений.

