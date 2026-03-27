Защитить все невозможно: в случае войны Западу придется сделать сложный выбор по ПВО, – BI

Даже самая лучшая ПВО не спасет от массированных атак. Каждой стране придётся решать, что оставить без защиты.

В случае крупномасштабной войны страны Запада не смогут полностью защитить свою территорию от ракет и дронов. К такому выводу приходят военные эксперты, анализируя опыт боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке, пишет Business Insider.

Даже самые современные системы противовоздушной обороны не способны перехватить все цели, заявляют аналитики, в частности эксперт британского Королевского объединенного института вооруженных сил Джастин Бронк.

"Никогда нельзя защитить все", – подчеркивает он.

Подобную оценку ранее дал и глава Пентагона Пит Хэгсет, признав, что даже мощная оборона не гарантирует полной защиты.

Уроки войны: под ударом все – от городов до энергетики

Полномасштабная война России против Украины показала: целями становятся не только военные объекты, но и жилые районы, больницы, школы и энергетическая инфраструктура.

Несмотря на наличие современных систем, включая Patriot, Украина регулярно подвергается ударам. Эксперты подчеркивают, что даже удвоение таких систем не решит проблему – придется определять приоритеты.

Ситуацию резко осложняет массовое применение беспилотников. Дешевые дроны могут атаковать одновременно десятки целей, перегружая системы ПВО.

Аналитик RAND Corporation Маттиас Экен отмечает, что в масштабной атаке остановить все ракеты и дроны физически невозможно.

К тому же современные угрозы включают:

баллистические ракеты;

крылатые ракеты;

дроны-камикадзе;

планерные бомбы.

"Самая дорогая система в мире"

Бывший финский военный Ярмо Линдберг называет полноценную противоракетную оборону "самой дорогой вещью на планете". Попытка защитить всю Европу обошлась бы дороже всего оборонного бюджета континента – и все равно не гарантировала бы результата.

По словам экспертов, в случае крупной войны странам придется выбирать, что нужно защищать в первую очередь, а что останется без защиты.

Бывший генерал Мик Райан подчеркивает, что это будут "очень сложные решения".

Украина уже сейчас сталкивается с этим выбором: направлять ПВО на передовую для защиты войск или оставлять ее в тылу для прикрытия городов. Это дилемма, которая в случае масштабной войны встанет перед всей Европой.

Несмотря на ограничения, противовоздушная оборона остается ключевым элементом безопасности. Однако у НАТО пока нет достаточного количества таких систем. Производство новых комплексов длится годами, а спрос стремительно растет.

Эффективность ПВО – опыт Украины

Как сообщал УНИАН, Украина фактически достигла мирового предела эффективности использования противовоздушной обороны.

Как отмечает военный эксперт, полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский, Украина уже построила глубоко эшелонированную противовоздушную оборону, и она демонстрирует "феноменальные результаты". Но есть и так называемый пассивный фактор ПВО – речь идет о защите объектов и пребывании людей в укрытиях. Эксперт подчеркнул, что пока идет война, невозможно обеспечить стопроцентный сбивание всех воздушных целей.

