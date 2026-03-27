Новая магнитная буря уже на пороге: когда ждать удара (график)

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка будет спокойной.

Сильная и длительная магнитная буря, которая наблюдалась несколько дней подряд, уже завершилась. Сегодня, 27 марта, ситуация будет спокойной, возмущений не ожидается, но ученые уже заговорили о новом магнитном ударе.

Британская геологическая служба сообщает, на данный момент скорость солнечного ветра продолжает снижаться, так как ослабевает влияние корональной дыры.

В целом, 27 и 28 марта обещают быть спокойными. Только сегодня есть небольшая вероятность активного периода из-за остаточных эффектов высокоскоростного потока и выброса корональной массы. Но спокойная ситуация продлится недолго.

"Ожидается, что следующий высокоскоростной поток из северной корональной дыры повлияет на Землю 29 марта", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, в конце недели ожидается магнитная буря уровня G1 - слабая.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. В такие периоды многие люди могут ощущать головную боль, слабость, перепады давления и ухудшение сна. Особенно чувствительны к бурям метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы снизить влияние, важно больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов и тяжелых нагрузок.

