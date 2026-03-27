Почему кот вас вылизывает: ветеринары знают причину

Для кота вылизывание других – это не вопрос гигиены, а нечто иное.

Кошки известны своей чистоплотностью и привычкой "мыть" свою шерсть. Однако иногда их поведение удивляет даже опытных владельцев. Многие замечали: питомец может внезапно начать вылизывать не только себя, но и человека рядом. Эксперты объясняют, что за этим стоят более глубокие социальные механизмы, чем кажется на первый взгляд, пишет Popular Science.

Как отмечает специалист по поведению животных Кристин Витале, привычка к вылизыванию у кошек формируется еще с детства. По ее словам, для матери-кошки это не просто гигиеническая процедура, а важная часть воспитания потомства. Поскольку маленькие котята особенно уязвимы к болезням, такой способ очищения является жизненно необходимым.

В то же время вылизывание котенка матерью выполняет еще одну функцию – социальную. Благодаря вылизыванию формируется эмоциональная связь между мамой и ее потомством. Как объясняет эксперт, это "одна из первых форм социального взаимодействия котенка", которая фактически передает сигнал: "я люблю тебя и забочусь о тебе".

С возрастом это поведение трансформируется. Котята начинают перенимать привычки матери примерно с четырехнедельного возраста и со временем могут вылизывать не только себя, но и других животных или даже людей. По словам Витале, во взрослом возрасте это становится важной формой социального взаимодействия: "это очень важное поведение, которое помогает строить связи между особями".

Эксперты обращают внимание, что подобное поведение присуще не только домашним кошкам. В дикой природе также можно наблюдать, как крупные кошки – например, львы или тигры – вылизывают друг друга. Впрочем, как отмечает Витале, между ними есть существенная разница: дикие кошки значительно реже имеют возможность формировать социальные связи, ведь не живут в таких тесных группах, как домашние.

Что же означает, когда кот начинает вылизывать человека? Специалисты считают, что это один из способов выражения привязанности. Таким образом животное как бы включает хозяина в свою "социальную группу". Витале объясняет, что в такие моменты кот "взаимодействует со мной как с частью своего социального круга" и, вероятно, просто находится в хорошем настроении и хочет контакта.

В то же время отсутствие такого поведения не должно вызывать беспокойства. Не все кошки склонны вылизывать других, и это не означает отсутствия эмоциональной связи. Как отмечает эксперт, вылизывание – это лишь одна из возможных форм социального поведения. Кошки могут демонстрировать привязанность по-разному: сидеть рядом, тереться об ноги, играть или просто находиться рядом с хозяином.

