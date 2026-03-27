Угроза со стороны России усилилась, но Путин не побеждает, – Стармер

Он также призвал партнеров усилить давление на Кремль.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал партнеров продолжать поддержку Украины и опроверг нарратив о якобы неизбежной победе РФ. Об этом он заявил во время саммита лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки, передает The Guardian.

Отмечается, что британский премьер призвал, в частности, принимать дополнительные меры в отношении теневого флота РФ. Он назвал этот вопрос "очень важным вопросом повестки дня". Также он призвал Запад и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

"Реальность на местах такова, что Украина держится крепко. За последние недели они отвоевали территорию и наносят ужасные потери оккупантам. Поэтому, что бы Путин ни говорил себе, после четырех лет правда заключается в том, что Россия не побеждает. Они не победят. И они должны прекратить блокировать путь к справедливому и прочному миру", – заявил Стармер.

Он также подчеркнул, что хотя внимание мира сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке, угроза со стороны России остается актуальной.

"Угроза со стороны России на севере и востоке не исчезла; на самом деле, по моему мнению, эта угроза возросла", – добавил Стармер.

В то же время британский премьер отметил важность украинского боевого опыта. По его словам, кризис на Ближнем Востоке "продемонстрировал опыт Украины в ведении современных военных действий", в частности в сфере защиты от БПЛА.

Помощь Великобритании Украине: важные новости

Напомним, ранее Великобритания обязалась ежегодно выделять Украине от 3 млрд фунтов на оборону. Отмечается, что эта помощь должна продолжаться до 2031 года.

Также ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания начнет задерживать танкеры теневого флота РФ в своих внутренних водах. По его словам, британские войска уже провели соответствующие учения.

