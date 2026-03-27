Украина планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией, – Bloomberg

Зеленский не раскрыл подробностей поездки в страны Персидского залива.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно начал визит в страны Персидского залива. Во время поездки он планирует предложить опыт своей страны в борьбе с дронами в обмен на поддержку в оборонной сфере.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Глава государства уже прибыл в Саудовскую Аравию, где сообщил о том, что планирует провести "важные встречи".

Подробностей о поездке Зеленский не сообщил. Но собеседники издания утверждают, что он намерен посетить и другие страны региона.

В материале говорится, что Украина намерена подписать соглашение о воздушной безопасности с Саудовской Аравией.

Автор отметил, что с начала войны на Ближнем Востоке Киев направил группы специалистов в страны Персидского залива для предоставления консультаций по противодействию иранским беспилотникам. Речь идет о более чем 200 специалистах.

Этот опыт президент Украины предлагал обменять на поддержку в получении поставок дорогих и все более дефицитных ракет американского производства. Они являются единственным оружием для защиты от российской баллистики.

"Эта поездка происходит на фоне того, как Киев пытается добиться от союзников по НАТО новых обязательств по закупке критически важного оружия американского производства. Важный кредит Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро (104 млрд долларов) также оказался под вопросом из-за вето Венгрии", – отмечает Bloomberg.

WP сообщает, что Соединенные Штаты Америки могут направить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток. Такие обсуждения продолжаются в Пентагоне. Отмечается, что война в Иране исчерпывает запасы некоторых из наиболее критически важных боеприпасов армии США.

Между тем издание The Telegraph пишет, что войны в Украине и Иране сливаются в глобальный конфликт. В материале говорится, что до начала Третьей мировой войны остался всего один шаг – и это нападение Китая на Тайвань.

