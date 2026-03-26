Россия передает разведданные Ирану, чтобы помогать убивать американцев, - Каллас

По словам дипломата, РФ также поставляет Ирану беспилотники, чтобы тот мог наносить удары по соседним странам.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас обвинила РФ в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая помогла Тегерану нанести удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, пишет Politico.

"Мы видим, что Россия помогает Ирану разведывательной информацией, чтобы наносить удары по американцам, убивать американцев. Россия также предоставляет Ирану беспилотники, чтобы тот мог атаковать соседние страны, а также военные базы США", - заявила Каллас журналистам во время встречи министров иностранных дел стран G7.

В Politico напомнили, что с тех пор, как США и Израиль начали военные удары по Ирану, погибло 13 американских военных.

Видео дня

По словам Каллас, поддержка Ирана со стороны РФ демонстрирует, почему Европа должна продолжать давление на Кремль в отношении войны в Украине.

"Если Америка хочет, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась, чтобы Иран перестал на них нападать, она также должна оказывать давление на Россию, чтобы та не могла им в этом помогать", - призвала дипломат.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов поддержать мирные усилия в Иране, но подчеркнул, что не видит четкой стратегии выхода из конфликта.

"Конфликт в Иране представляет собой действительно огромный риск для роста и усиления нестабильности в регионе, а это, как мы знаем из истории, всегда оказывает влияние на весь мир", - отметил политик.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп привел доказательство того, что мирные переговоры с Ираном начались. Он отметил, что в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

"Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно и надежны - мы дадим вам 8 судов с нефтью", - добавил Трамп.

В то же время Axios писал, что Пентагон готовится к "последнему удару" по Ирану, который включает как масштабную бомбардировочную кампанию, так и возможное применение наземных войск.

Как отмечается в издании, цель - либо заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах, либо завершить войну демонстрацией силы.

Вас также могут заинтересовать новости: