Россия пытается заставить Украину отдать Донбасс через договоренности с Трампом, – аналитик

Гармаш говорит, что еще в августе прошлого года россияне понимали, что не смогут захватить всю Донецкую область в установленные сроки.

Россия пытается заставить Украину уйти из Донбасса через непубличные договоренности с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Киев24" журналист и аналитик Сергей Гармаш. По его словам, еще в августе прошлого года россияне уже понимали, что не смогут захватить всю Донецкую область в установленные сроки военным путем.

Поэтому Москва пытается давить на Вашингтон, используя тезисы о договоренностях, которые якобы были достигнуты на Аляске во время непубличных встреч.

"Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы и оттянуть Россию от Китая, и строить свой собственный бизнес в России – для Трампа это очень важно. То есть вытягивать оттуда мифические "бабки". Они все это время давят на нас. И для них гарантии безопасности, которые они нам обещали, и о которых президент Украины давно говорил, что они готовы на 100%, – это тот "пряник", который нам показывают. Конечно, никакие гарантии безопасности, особенно от Трампа, не могут быть сопоставимы с тем, что мы сами выведем свои войска из Донбасса", – констатировал Сергей Гармаш.

Гарантии безопасности от США

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить гарантии безопасности только после отказа Киева от Донбасса в пользу агрессора России. Глава государства подчеркнул, что Трамп до сих пор выбирает стратегию давления именно на украинскую сторону.

Отмечается, что уход украинских сил из региона поставит под угрозу безопасность как Украины, так и всей Европы, поскольку РФ получит прочные оборонительные позиции, сооруженные на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: