Сенаторы США готовят санкции против Венгрии за блокировку помощи Украине, - FT

Администрация Трампа должна занять жесткую позицию по отношению к союзникам, финансирующим военную машину Кремля.

Двухпартийная группа сенаторов США намерена внести законопроект, призывающий к введению санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине. В случае принятия акт "Блокируй Путина" (Block Putin act) обяжет президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые запреты в отношении представителей венгерского правительства, участвующих в закупках страной российских нефти и газа, а также тех, кто стремился заблокировать поддержку Украины.

Внесение законопроекта происходит на фоне того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживает выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, ведя при этом жесткую предвыборную кампанию перед парламентскими выборами, которые состоятся в следующем месяце, пишет Financial Times.

Демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, сопредседатели группы наблюдателей Сената при НАТО, намерены представить законопроект уже на этой неделе. Оба сенатора открыто высказывались о продолжающейся зависимости Европы от российских энергоносителей. В то время как большая часть континента стремилась отказаться от поставок российской нефти и газа после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Венгрия и Словакия усилили свою зависимость от российских энергоресурсов.

Тиллис заявил: "Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов, которые подпитывают войну Путина".

"Этот законопроект призывает высокопоставленных венгерских чиновников к ответственности, предоставляя Венгрии четкий путь для возвращения в строй вместе со своими союзниками путем прекращения зависимости от российской энергии и прекращения обструкции поддержки Украины", – добавил он.

Шахин, в свою очередь, отметила, что невозможно поверить, что вице-президент Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы оказать предвыборную поддержку "коррумпированному правительству, которое продолжает помогать финансировать российскую военную машину".

Законопроект против Венгрии

СМИ пишет, что проект текста законопроекта не упоминает Орбана в качестве цели санкций явным образом. Помощник Конгресса разъяснил, что администрации Трампа предстоит определить, какие именно венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украине и сохранению зависимости страны от российской энергии.

В материале говорится, что Орбан и его министр иностранных дел Петер Сийярто давно стремятся к тесным связям с Россией, при этом Сийярто встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым более 20 раз с начала войны в 2022 году.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился с июля прекратить транзит природного газа в Украину. По мнению экспертов, блокировка Венгрией транзита газа в Украину поднимает серьезные юридические вопросы.

ЕС, в свою очередь, заморозил миллиарды евро для Венгрии из-за блокировки кредита для Украины. Европейской комиссии сложно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует финансирование страны, воюющей с Россией

