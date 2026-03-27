'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 марта, снизился на 3 копейки и составляет 44,12 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,52 гривни, а евро – по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и остался на уровне 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,02 гривни.

Нацбанк установил на 27 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта ослабла на 2 копейки. По отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты был установлен на уровне 50,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 24 копейки.

Курс доллара к гривне в банках 27 марта подешевел на 2 копейки и составил 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составлял 51,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,40 гривни за евро.

