Камалия назвала наибольшую сумму, которую ей удалось заработать за месяц

Певица также рассказала, сколько тратит на уход за собой.

Украинская певица Камалия откровенно ответила на финансовые вопросы. В частности, артистка призналась, сколько денег потратила на самую дорогую покупку, какую сумму вкладывает в уход за собой и какой у нее был самый большой заработок.

В блиц-опросе проекта Ranok na Maximum Камалия отметила, что за самую дорогую покупку она отдала довольно кругленькую сумму:

"11 миллионов долларов, может даже больше", - ответила певица, однако не назвала, что именно покупала.

Также исполнительница откровенно рассказала о расходах на уход за собой. По ее словам, это не менее тысячи долларов. Еще звезда добавила, что точно не знает, сколько платит за коммунальные услуги за свой дом, однако эта сумма примерно равна двум средним зарплатам в Киеве.

А вот больше всего Камалии удавалось заработать за один месяц 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее Камалия показала своего нового поклонника после развода с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром. По словам артистки, именно этот мужчина поздравил ее с Днем влюбленных, подарив огромный букет из 201 розы.

